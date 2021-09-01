Врач-иммунолог назвал идеальную температуру тела для борьбы с вирусами

Врач-иммунолог Владимир Болибок назвал идеальную температуру тела для борьбы с инфекцией и вирусом. Жаропонижающие не следует принимать, если показатели ниже 38,5 градусов.

Как объяснил эксперт, повышение температуры тела является защитной реакцией организма на инфекцию. Бактериям и вирусам сложнее размножаться в некомфортных для них условиях. В свою очередь, само тело человека приспособлено выдерживать незначительное повышение температуры. В частности, ему совершенно безвредны показатели до 38,5 градусов. Именно поэтому врач не рекомендует прибегать к жаропонижающим, так как в этом случае возможно повторное и более серьёзное заболевание.

Отказ от лекарственных препаратов и посещения врача можно рассматривать только в том случае, когда температура тела не доставляет дискомфорта и держится незначительное время. Если же человек испытывает неприятные ощущения, вызванные повышением температуры, а также в случае длительной лихорадки необходимо обращаться за помощью к специалисту. В противном случае могут пострадать внутренние органы и нарушается работа всего организма, пишет интернет-издание «Слово и Дело».