 

Ученые из США назвали главный фактор привлекательности голоса для окружающих

01.09.2021, 10:28, Разное
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Группа учёных из Университета Юты и Калифорнийского университета в США назвала главный фактор привлекательности голоса для окружающих. Им стала чёткость артикуляции каждого слова.
В ходе эксперимента исследователи привлекли 42 человека. Их попросили исполнить различные голосовые упражнения и записать свою речь. После этого запись давали послушать добровольцам, которых просили оценить степень привлекательности того или иного голоса. В финале эксперты сравнили показатели привлекательности с особенностями речи каждого человека. Оказалось, что именно чёткость артикуляции каждого отдельного слова играет важную роль в привлекательности. В частности, появление высокого пространства гласных в произношении.

Несмотря на такие показатели, учёные всё же выделили важную закономерность. Чёткость речи и высокое пространство гласных работает только в случае с женщинами. Один из авторов эксперимента Даниэль Штер отметил, что такой голос привлекает мужчин, но в случае с мужчинами эти приёмы не работают. Как правило девушки выбирали менее разборчивую речь и считали её более привлекательной.

Источник: lenta.ru



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