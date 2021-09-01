Ученые из США назвали главный фактор привлекательности голоса для окружающих

Группа учёных из Университета Юты и Калифорнийского университета в США назвала главный фактор привлекательности голоса для окружающих. Им стала чёткость артикуляции каждого слова.

В ходе эксперимента исследователи привлекли 42 человека. Их попросили исполнить различные голосовые упражнения и записать свою речь. После этого запись давали послушать добровольцам, которых просили оценить степень привлекательности того или иного голоса. В финале эксперты сравнили показатели привлекательности с особенностями речи каждого человека. Оказалось, что именно чёткость артикуляции каждого отдельного слова играет важную роль в привлекательности. В частности, появление высокого пространства гласных в произношении.

Несмотря на такие показатели, учёные всё же выделили важную закономерность. Чёткость речи и высокое пространство гласных работает только в случае с женщинами. Один из авторов эксперимента Даниэль Штер отметил, что такой голос привлекает мужчин, но в случае с мужчинами эти приёмы не работают. Как правило девушки выбирали менее разборчивую речь и считали её более привлекательной.

Источник: lenta.ru