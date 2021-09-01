Праздник Донской иконы Божией Матери: что нельзя делать 1 сентября

История

Донская икона Божией Матери

является двусторонней: на ее обороте изображено Успение Пресвятой Богородицы.

Написан образ в 1380-1395 годы. По церковному преданию, икона была у российского войска, помогая

ему в Куликовской битве. После победы она была подарена князю Дмитрию

Донскому казаками из города Сиротина.

Донская икона славится как

чудотворная. Ее считают защитницей от иноземцев и иноверных врагов. В 1592 году был основан

Донской монастырь и установлено празднование в ее честь 1 сентября.

Что нельзя делать 1 сентября

В этот день категорически запрещается злиться, завидовать, ругаться, оскорблять кого-либо и обижаться. По народной примете, не стоит 1 сентября чинить одежду и

обувь перед поездкой, дабы не спугнуть удачу.

Традиции

Сейчас

Донская икона Божией Матери хранится в Третьяковской галерее, но ежегодно в праздник образ перевозят

и выставляют в Донском монастыре для праздничного богослужения.

Приметы

Давным-давно 1 сентября на Руси праздновали наступление

Нового года. Народ устраивал шумные гулянья, пир на весь мир. Люди ходили друг к другу в гости, а в полночь стреляли из пушки. В храмах звонили колокола. Люди трижды друг друга

целовали и поздравляли, желая в Новом году всего самого лучшего.

Обычно в этот день стояла солнечная погода. Поэтому в народе 1 сентября назвали днем Стратилата Тепляка. К этому времени на грядках

и в поле поспевали морковь и свекла, люди молились святому Андрею о здоровье

детей. Наши пращуры старались закончить важные дела, чтобы уделить свое время семье.

В этот день наши предки определяли погоду на три

ближайших месяца. По приметам, если 1 сентября на небе редкие облака — будет

ясная и холодная погода. Если Венеру отчетливо видно утром — будет мягкая зима,

а если под вечер — суровая. Закат солнца золотистый или розовый — будет хорошая

погода. Утренний туман предвещает снежную зиму.

Именины

В этот день именины отмечают Тимофей,

Андрей, Николай и Фекла.