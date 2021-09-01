Отец Бритни Спирс требует от нее отступные в размере 2 миллионов долларов

Отец популярной певицы Бритни Спирс не намерен складывать свои полномочия опекуна просто так. Стало известно, что, по словам юристов Бритни, мужчина требует от нее отступные в размере двух миллионов долларов. Эта сумма якобы позволит ему расплатиться с компанией Tri Star, которая сотрудничала с певицей, а также покрыть судебные издержки. Напомним, о своём намерении уйти, но когда придет время, он сообщил несколько недель назад.

На это уже отреагировал новый адвокат певицы Мэттью Розенгарт. В бумагах, поданных в суд в этот понедельник, он потребовал немедленно отстранить Джейми от должности опекуна.

Джейми Спирс должен уйти в отставку сейчас, сегодня, до того как его отстранят от работы. Это было бы правильным и порядочным поступком с его стороны. Бритни Спирс не будет подвергаться издевательствам или вымогательствам со стороны отца. Мистер Спирс также не имеет права пытаться удерживать свою дочь в заложниках, устанавливая условия своего отказа от опекунства. Речь идет не о нем, а об интересах его дочери, которые, по закону, предписывают ему уйти в отставку. В то время как мистер Спирс заявляет о своей предполагаемой “любви” и “поддержке” дочери, когда он лишил ее независимости и чувства собственного достоинства и вел себя по отношению к ней оскорбительно, его первая реакция раскрывает его истинные мотивы — получать крупные денежные выплаты, — сказал Розенгарт.

Джейми и Бритни Спирс

Напомним, Бритни Спирс тщетно пытается избавиться от влияния отца, который с 2008 года является ее официальным опекуном и контролирует ее жизнь и финансы. 11 февраля этого года в Лос-Анджелесе прошло очередное заседание по делу, и в результате публичного слушания судья Бренди Пенни отказал отцу певицы, Джейми Спирсу, в единоличном контроле над ее финансами. Было установлено, что Спирс-старший и трастовый фонд Bessemer Trust Co. будут в равной степени отвечать за состояние певицы, которое составляет 60 миллионов долларов.

Очередной виток в деле об опекунстве над Бритни Спирс начался 23 июня, когда певица впервые за долгое время лично обратилась к суду и судье Бренде Пенни с заявлением. Поп-звезда потребовала отменить опеку и обвинила своих опекунов в абьюзе, сравнив опекунство над ней с рабством. Она сказала, что отец “контролирует ее жизнь на 100 000%”. Бритни озвучила несколько шокирующих деталей. Например, ее “заставляли выступать” в Лас-Вегасе, даже когда она была серьезно больна, а после того, как артистка захотела уйти в творческий отпуск, ее насильственно начали “лечить” литием.

Новый адвокат певицы Мэттью Розенгарт, который ранее работал со звездами Голливуда, включая Бена Аффлека, Стивена Спилберга и Шона Пенна, приступил к своим обязанностям на слушании 14 июля. Он сразу дал понять, что поддерживает свою подопечную в стремлении идти до победного конца. Он заверил, что будет активно добиваться в суде прекращение опеки над Спирс.

Бритни Спирс с папой и мамой