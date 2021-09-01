Байден отказался от пресс-конференции после встречи с Зеленским

Президент США Джо Байден примет украинского коллегу Владимира Зеленского в Овальном офисе, но совместной пресс-конференции по итогам встречи в расписании американского лидера нет, сообщил Белый дом.

Как говорится в расписании Байдена на предстоящий день, президент США примет Зеленского в Овальном кабинете, встреча «подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии РФ на Донбассе и в Крыму», а также сотрудничество в сфере энергетики и поддержку реформ на Украине.

Следом за этим в расписании Байдена идет еженедельный экономический брифинг, передает РИА «Новости».

Ранее пользователи Сети высмеяли фотографию президента Украины Владимира Зеленского во время подписания ряда документов участниками украинско-американских переговоров в ходе визита делегации из Киева в США.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил о провале визита Зеленского в США, который во вторник прибыл в Вашингтон для встречи с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.