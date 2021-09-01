 

Subaru представила дизайн нового электрического кроссовера Solterra

01.09.2021, 9:44, Новости дня
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Пользователям доступны изображения кроссовера Subaru Solterra.

Новая модель выполнена на платформе TNGA. По внешнему виду автомобиль имеет сходства с концептуальной версией bZ4X. Приобрести новую модель станет возможным в 2022 году. Приобрести автомобиль можно в США, Европе, в Китае и Японии. Достоинством кроссовера указали систему полного привода. Вместе с тем автомобиль отличается салоном, формой головной оптики.

Кроме того, на колесных арках предусмотрели специальные накладки. Пока разработчики умалчивают технические параметры модернизированной модели до выхода на рынок. Цена кроссовера будет объявлена позже.



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