Great Wall представила новый внедорожник Tank 400 на автосалоне в Чэнду

Китайский автогигант Great Wall официально презентовал в Чэнду прототип нового внедорожника Tank 400.

Как и предполагалось, внешность автомобиля достаточно брутальная. Внешний вид внедорожника имеет сходства с Tank 700, который выпустили весной. Новая модель получила независимую подвеску. В компании пока умалчивают технические параметры новой модели. Предполагается, что новая модель окажется достаточно востребованной по внешнему виду.

Кроме того, в дальнейшем производитель намерен существенно расширить линейку внедорожников Tank. Несколько ранее публике уже демонстрировали модель Tank 500, которая получит бензиновый двигатель на 354 л.с. мощности.