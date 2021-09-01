 

Great Wall представила новый внедорожник Tank 400 на автосалоне в Чэнду

01.09.2021, 9:44, Новости дня
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Китайский автогигант Great Wall официально презентовал в Чэнду прототип нового внедорожника Tank 400.

Как и предполагалось, внешность автомобиля достаточно брутальная. Внешний вид внедорожника имеет сходства с Tank 700, который выпустили весной. Новая модель получила независимую подвеску. В компании пока умалчивают технические параметры новой модели. Предполагается, что новая модель окажется достаточно востребованной по внешнему виду.

Кроме того, в дальнейшем производитель намерен существенно расширить линейку внедорожников Tank. Несколько ранее публике уже демонстрировали модель Tank 500, которая получит бензиновый двигатель на 354 л.с. мощности.



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