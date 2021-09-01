 

Новый кроссовер Citroen Versailles C5 X поступил в дилерские центры в Китае

01.09.2021, 9:44, Новости дня
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Новый кроссовер Citroen Versailles C5 X поступит в продажу на китайском рынке в сентябре.

Вместе с тем производитель уже приступил к приему предварительных заказов на новую модель. Приобрести кроссовер станет возможным по цене от 1,6 миллиона рублей в базовой комплектации. Топовое исполнение Citroen Versailles C5 X оценивается в 2,1 млн рублей. Автомобиль получил достаточно привлекательный вид, включающий стильные бамперы, узкую оптику, длинный капот и увеличенные диски.

В салоне предусмотрели сенсорный дисплей мультимедийной системы, виртуальную панель приборов, проекционный экран, а также ряд других опций. Под капотом автомобиля установили 1,6-литровый турбированный двигатель на 175 л.с. мощности. Автомобиль приводится в движение 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.



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