Диетолог Елена Соломатина рассказала о лучших продуктах для завтрака

Диетолог Елена Соломатина пояснила о лучших продуктах для питательного и здорового завтрака. Цельнозерновые каши и хлеб станут лучшим выбором.

Важнейшими для организма после пробуждения являются витамины группы B. Больше всего их как раз в цельнозерновых кашах и ржаном хлебе. Такой выбор является наиболее благоприятным, так как позволяет человеку быстрее проснуться и зарядиться энергией на целый день. Также эти вещества воздействуют на всю нервную систему и запускают метаболические процессы организма.

Не следует отказываться от яиц на завтрак. В желтке имеется холин, являющийся предшественником ацетилхолина. Он же, в свою очередь, помогает проходить сигналам между нейронами мозга. Диетолог объяснила, что если нужно с самого утра принимать важные решения и требуется активная работа мозга, то лучше начать день именно с яиц, пишет интернет-издание iReactor.