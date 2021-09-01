 

Диетолог Елена Соломатина рассказала о лучших продуктах для завтрака

01.09.2021, 9:34, Разное
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Диетолог Елена Соломатина пояснила о лучших продуктах для питательного и здорового завтрака. Цельнозерновые каши и хлеб станут лучшим выбором.
Важнейшими для организма после пробуждения являются витамины группы B. Больше всего их как раз в цельнозерновых кашах и ржаном хлебе. Такой выбор является наиболее благоприятным, так как позволяет человеку быстрее проснуться и зарядиться энергией на целый день. Также эти вещества воздействуют на всю нервную систему и запускают метаболические процессы организма.

Не следует отказываться от яиц на завтрак. В желтке имеется холин, являющийся предшественником ацетилхолина. Он же, в свою очередь, помогает проходить сигналам между нейронами мозга. Диетолог объяснила, что если нужно с самого утра принимать важные решения и требуется активная работа мозга, то лучше начать день именно с яиц, пишет интернет-издание iReactor.



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