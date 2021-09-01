 

Собянин сделал пересадки с одного наземного маршрута на другой бесплатными

01.09.2021, 9:28, Разное
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял очередное решение, направленное на снижение стоимости проезда в общественном транспорте российской столицы. С 1 сентября 2021 года пересадки с одного наземного маршрута на другой станут бесплатными.

Ранее правом бесплатной пересадки пользовались только пассажиры метро, МЦК и МЦД. Полезный опыт решено распространить и на наземный транспорт: автобусы, электробусы и трамваи. Это позволит москвичам еще больше экономить на поездках, получая прежний уровень комфорта.

Сделать бесплатную пересадку между наземным транспортом разных маршрутов можно в течение полутора часов с начала поездки. Для этого необходимо привязать карту “Тройка” к личному кабинету в приложении “Метро Москвы” или на сайте new.mosmetro.ru. Изменения вступят в силу автоматически в течение 12 часов.

“Бесплатная пересадка сэкономит деньги примерно 500 тысяч пассажиров в день. Для тех, кто ездит регулярно, годовая экономия составит до 11 тысяч рублей”, – подчеркнул Собянин.

Кроме того, глава города отметил, что новая мера поможет привлечь в наземный транспорт новых пассажиров, которым ранее приходилось выбирать более продолжительный и неудобный маршрут ради экономии денежных средств. Теперь москвичи смогут одновременно экономить не только деньги, но и время.

Также с 1 сентября вступает в силу решение Собянина об отмене зонирования в Новой Москве. Для жителей ТАО поездки в “старую” Москву и обратно будут стоить 42 рубля вместо прежних 60 рублей. Экономия составит до десяти тысяч рублей в год.



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