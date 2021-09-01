 

1 сентября Боширов и Петров провели урок химии в классе сына Алексея Навального

01.09.2021, 9:11, Разное
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Александр Петров и Руслан Боширов в День знаний посетили школу, в которой учится сын оппозиционного политика Алексея Навального. Всемирно известные продавцы спортивного питания вспомнили, как сами учились в школе и какие оценки получали. Бизнесмены провели для Захара Навального и его одноклассников урок химии.

Боширов и Петров приехали по приглашению главы наблюдательного совета школы Евгения Пригожина. Популяризаторы химической науки рассказали детям о том, что такое ингибитор ацетилхолинэстеразы и как его можно изготовить в домашних условиях. В завершение занятия Боширов и Петров показали детям, как правильно оказывать первую помощь при отравлении «Новичком». После урока приглашенные учителя сфотографировались вместе со всем классом на фоне Берлинского кафедрального собора.

По сообщению местной газеты Berliner Patient никто из учеников школы и персонала не пострадал. Германские службы безопасности не обнаружили в образовательном учреждении никаких следов отравляющих веществ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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