 

Венгрия и Россия договорились о новом 15-летнем контракте на поставку газа в обход Украины

01.09.2021, 9:06, Новости дня
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Соглашение, которое планируется подписать к концу сентября, предполагает, что “Газпром” будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд м3 природного газа в год по двум маршрутам: 3,5 млрд м3 через Сербию и 1 млрд м3 через Австрию.

Новый контракт с российским газовым монополистом рассчитан на 15 лет с возможностью изменения закупаемых объемов через 10 лет. Ранее Венгрия получала российский газ преимущественно через украинскую ГТС.

“Мы также договорились о цене, которая намного выгоднее той, которую мы платили по соглашению, подписанному Венгрией в 1995 году, и которое заканчивается сейчас”, – отметил Сийярто.

https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/videos/1861738577337919/

Глава компании “Оператор ГТС Украины” Сергей Макогон сообщил в Facebook, что таким образом Россия лишает Украину транзита газа, используя значительно длиннее пути.

“Вместо прямого маршрута РФ–Украина–Венгрия, который десятилетиями бесперебойно поставляла газ в Венгрии, теперь газ будет идти по маршруту РФ–Турция–Болгария–Сербия–Венгрия, который значительно дольше. Понятно, что новый маршрут не может быть дешевле украинского, но “Газпром” удачно прячет транспортные расходы в конечную цену на газу”, – отметил он.

Макогон уверен, что финальная цель Кремля – не считаясь с затратами, полностью лишить Украину транзита, чтобы усилить политическое и милитаристское давление на Украину.

Кроме того, транспортировка газа по новому маршруту будет требовать дополнительных расходов топливного газа, что увеличит выбросы СО2, добавил он.

https://www.facebook.com/mcfire76/posts/10158867795674081

Контекст:

В июле этого года стало известно, что сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство линейной части газопровода “Балканский поток”, по которому Венгрия сможет получать российский газ в обход Украины. Поставки газа по новому маршруту должны начаться с 1 октября. 

“Интерфакса” сообщал, что участок между Сербией и Венгрией сможет ежегодно транспортировать по 6 млрд м³ газа. Однако в планах стран является расширение мощности до 8,5 млрд м³ в год. Этого показателя планировали достичь до октября 2022 года, однако отложили на год – до октября 2023-го.

24 августа Сийярто говорил, что прекращение транзита газа через территорию Украины негативно скажется на Венгрии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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