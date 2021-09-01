Зеленский назвал первый вопрос, который поставит Байдену

“У нас будет не просто вопрос-ответ. У нас будет серьезная встреча, будет несколько секторов в нашем разговоре. Сложно сказать, с какого именно вопроса начать. Много вещей, на которые хочется получить не ответ, а видение. Тем более, вопрос не в том, что спрашивает Украина и что отвечает Америка. Мне кажется, что у каждой стороны есть вопросы и ответы”, – заявил Зеленский.

На встрече с Байденом обсудят инвестиции и газопровод “Северный поток – 2”, добавил он.

“Мы поблагодарим президента США за поддержку, она ощущается в развитии энергетической системы Украины. У нас есть больной вопрос – “Северный поток –2”. Если он будет достроен, а все говорят, что его достроят, то мы поборемся с тем, как он будет работать. В случае работающего “Северного потока – 2″, мы хотели бы договориться о конкретных вещах и гарантиях со стороны США”, – сообщил президент Украины.

В этом контексте Зеленский подчеркнул, что подразумевает введение новых санкций против РФ.

Контекст:

Зеленский в ночь на 31 августа прибыл в Вашингтон. Главной темой его встречи с президентом США Джо Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, подчеркивал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, основные составляющие встречи двух лидеров в Белом доме уже распланированы и согласованы сторонами.

В Вашингтоне также пройдут встречи с руководителями ключевых для украино-американских отношений министерств и две презентации с участием Зеленского и его супруги Елены, состоится открытие Украинского дома.

В рамках визита Зеленского министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин 31 августа подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между ведомствами.

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