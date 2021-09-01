“Невероятно красивые кадры. Искренние”. Осадчая показала фото со средним сыном и призналась, страдала ли от токсикоза

“Спасибо, лето! Это были невероятные месяцы ожидания, съемок, полетов, отдыха и знакомства с новым человеком”, – написала она.

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Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

“Невероятно красивые кадры. Искренние”, – прокомментировала подписчица adukovskadolinska.

“У вас токсикоз был?” – спросила zelinskazoriana.

“Нет, не было”, – ответила Осадчая.

Контекст:

Катя Осадчая замужем за коллегой Юрием Горбуновым. Сын Иван родился у пары в 2017 году. 19 августа 2021 года – второй сын.

У Осадчей есть также сын Илья (2002) от отношений с бизнесменом Олегом Полищуком. В 2021 году он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.

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