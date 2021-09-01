В Минздраве Украины сообщили, когда запустят бумажную версию COVID-сертификата

Карчевич объясняет, что документ пригодится гражданами, которые не могут воспользоваться сертификатом в смартфоне или имеют проблемы с интернетом. На бумажных сертификатах будет QR-код, с помощью которого можно проверить их подлинность.

“Сейчас есть возможность генерировать сертификат через приложение “Дія”, также в ближайшее время появится возможность через портал “Дія”, а осенью хотим внедрить возможность получить сертификат через учреждение здравоохранения, в бумажной форме”, – рассказала она.

Контекст:

29 июня Кабмин утвердил порядок формирования и использования COVID-сертификата в Украине. Кроме международных и внутренних COVID-сертификатов, в Украине будут использовать иностранные сертификаты, выданные уполномоченными учреждениями государств, с которыми Украина заключила международный договор о взаимном признании.

14 июля Кабинет Министров определил срок действия COVID-сертификатов и ПЦР-тестов. Украинский сертификат вакцинации будет действовать в течение 180 суток.

В МИД рассказали, что Украина ведет переговоры о взаимном признании COVID-сертификатов и свидетельств о вакцинации против коронавируса со всеми европейскими странами.

ЕС официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении “Дія” соответствуют европейским, сообщили в Министерстве цифровой трансформации 19 августа. Украина – одна из первых в списке стран – не членов Европейского союза, чей паспорт вакцинации будут признавать полностью и использовать, как и европейский сертификат, на территории ЕС, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он объяснил, что украинцам не надо дополнительно получать международный сертификат для поездок в ЕС, поскольку можно будет путешествовать по электронным документам.

27 августа Баник сообщил, что Министерство цифровой трансформации завершило бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении “Дія”, теперь их могут сгенерировать все желающие, получившие две дозы вакцины от коронавируса.

—