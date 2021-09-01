 

СМИ рассказали о советах Байдена афганскому лидеру Гани в борьбе с «Талибаном»

01.09.2021, 9:00, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент США Джо Байден в ходе телефонного разговора 23 июля посоветовал афганскому лидеру Ашрафу Гани продемонстрировать успехи в борьбе с движением «Талибан» (запрещено в России) независимо от того, «правда это или нет», следует из расшифровки записи беседы лидеров.

Президент США также предложил помощь, если Гани сможет продемонстрировать, что у него есть план по контролю над ситуацией в Афганистане, передает РИА «Новости».

«Мне не нужно рассказывать вам, что в мире и в некоторых частях Афганистана создалось впечатление, я полагаю, что дела идут не очень хорошо с точки зрения борьбы с «Талибаном»*… Правда это или нет, есть необходимость продемонстрировать иную картину», – цитирует Байдена Reuters.

Согласно агентству, Байден также советовал Гани заручиться поддержкой могущественных афганцев для продвижения военной стратегии и поставить во главе усилий по борьбе с талибами «воина», подразумевая главу минобороны прошлой администрации Бисмиллу Хана Мохаммади.

Байден сказал Гани, что если выдающиеся политические деятели Афганистана вместе проведут пресс-конференцию, поддерживая новую военную стратегию, «это изменит восприятие, и это изменит очень многое».

Напомним, 15 августа отряды запрещенного в РФ террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.



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