СМИ рассказали о советах Байдена афганскому лидеру Гани в борьбе с «Талибаном»

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора 23 июля посоветовал афганскому лидеру Ашрафу Гани продемонстрировать успехи в борьбе с движением «Талибан» (запрещено в России) независимо от того, «правда это или нет», следует из расшифровки записи беседы лидеров.

Президент США также предложил помощь, если Гани сможет продемонстрировать, что у него есть план по контролю над ситуацией в Афганистане, передает РИА «Новости».

«Мне не нужно рассказывать вам, что в мире и в некоторых частях Афганистана создалось впечатление, я полагаю, что дела идут не очень хорошо с точки зрения борьбы с «Талибаном»*… Правда это или нет, есть необходимость продемонстрировать иную картину», – цитирует Байдена Reuters.

Согласно агентству, Байден также советовал Гани заручиться поддержкой могущественных афганцев для продвижения военной стратегии и поставить во главе усилий по борьбе с талибами «воина», подразумевая главу минобороны прошлой администрации Бисмиллу Хана Мохаммади.

Байден сказал Гани, что если выдающиеся политические деятели Афганистана вместе проведут пресс-конференцию, поддерживая новую военную стратегию, «это изменит восприятие, и это изменит очень многое».

Напомним, 15 августа отряды запрещенного в РФ террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.