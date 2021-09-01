 

Hyundai привезёт в РФ электрический Ioniq 5 в 2022 году

01.09.2021, 8:50, Новости дня
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 Южнокорейская марка Hyundai в середине следующего года начнет продажи электрокаров в России.

Предполагается, что первым в страну поступит новый электрический автомобиль Ioniq 5. Вместе с тем в начале текущего года представители бренда анонсировали возможность поставок в РФ электрокаров от Ioniq. Приобрести модель на европейском рынке можно по цене от 52 млн вон. Покупателям предложат версии с полным или задним приводом.

В первом случае автомобиль имеет электромотор на 170 л.с., тогда как расширенная версия оснащается двумя агрегатами на 235 л.с. Запас хода электрической модели достигает 480 километров. О стоимости электрокаров на российском рынке пока никаких данных не опубликовано до поступления.



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