 

JAC запускает в продажу седан iEV7L

01.09.2021, 8:45, Новости дня
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Китайская компания JAC объявила о выходе нового электрического седана JAC iEV7L.

Данный автомобиль поступит в нескольких версиях. Новая модель получила стильную решетку радиатора. и увеличенные размеры кузова. Модернизированный экземпляр получил идентичный салон, примененный в предшествующем исполнении. Приборная панель выполнена в черно-белом цвете. Также электрокар iEV7L получил камеру заднего вида, датчики парковки, несколько подушек безопасности.

В салоне применили продвинутый мультимедийный комплекс с поддержкой сетей четвертого поколения. Автомобиль обладает электромотором на 60 л.с., а запас хода модели iEV7L достигает 320 километров. Стоимость китайского кроссовера iEV7L пока не сообщается.



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