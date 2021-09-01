Окна больше не будут запотевать: бытовая хитрость с глицерином, которая выручит

Часто случается так, что при наступлении холодов окна в доме начинают запотевать. Решить эту распространенную проблему поможет обычный глицерин. Это средство, которым пользовались еще наши бабушки для предотвращения запотевания окон, можно применять как в чистом виде, так и в смеси с другими бытовыми химикатами.

Основные правила обработки стекол глицерином

Чтобы защитить стекла от запотевания, образования инея и, как следствие, порчи стеклопакетов, обрабатывать их глицерином следует, конечно же, правильно. Перед началом обработки стекла нужно хорошенько промыть, вытереть сухими тряпками и просушить.

Для обработки глицерином или приготовленным на его основе домашним средством нужно взять не одну салфетку, а не менее 5-6. Смочив первую салфетку небольшим количеством глицерина, стекло протирают таким образом, чтобы оно полностью стало мутным.

Затем берут вторую чистую сухую салфетку и также тщательно протирают окно полностью. Далее берут следующую салфетку. Таким образом поступают до тех пор, пока стекло не заблестит и не станет полностью прозрачным.

Как можно заметить, процедура обработки окон глицерином отличается трудоемкостью. Однако, по мнению опытных хозяек, оно того стоит. Окна, обработанные глицерином, зимой не запотевают никогда.

Домашний рецепт на основе глицерина и технического спирта

Сам глицерин для обработки окон можно приобрести в любой аптеке. Технический спирт, называемый также денатуратом, не слишком сложно будет купить в строительном магазине. На основе этих двух ингредиентов можно создать очень эффективное домашнее средство от запотевания окон. Рецепт этого состава прост: на 20 частей глицерина берут 1 часть денатурата. Обработку окон производят по описанной выше технологии.

Глицерин и нашатырный спирт

Если денатурата дома нет или его не удается найти в магазине, компонент можно заменить нашатырным спиртом. Это средство, как и глицерин, продается в любой аптеке. Полученный состав предотвращает запотевание окон зимой так же эффективно, как и средство на основе технического спирта.

Готовится он в данном случае путем смешивания ингредиентов в таких пропорциях:

глицерина — 30 г;воды — 1/2 ст. л.;нашатырного спирта — 1/2 ч. л.

Использовать нашатырный спирт для приготовления домашнего средства от запотевания, конечно, нужно аккуратно. Это ядовитая жидкость, обладающая резким запахом. Неосторожное обращение с нашатырным спиртом может привести к ожогу дыхательных путей.