 

Эксперты назвали важные изменения в законах России, вступившие в силу с 1 сентября

01.09.2021, 8:42, Разное
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Эксперты назвали важные изменения в законодательстве России, вступившие в силу с 1 сентября. Они касаются практически всех сфер, включая школьное образование.
Изменились правила проведения контрольных работ и финансовой грамотности для школьников, а студенты университетов получили возможность проходить обучение сразу по нескольким специальностям. Больничные по уходу за ребёнком теперь составляют 100% от средней заработной платы. При этом сама сумма не может быть больше 2434 рублей в сутки. Единоразовые выплаты получат пенсионеры и военные. В первом случае речь идёт о 10 тыс. рублей, а военнослужащим положено на 5 тыс. больше.

Для водителей предусмотрена возможность обжалования штрафов ГИБДД на портале госуслуг. Также владельцы гаража теперь могут абсолютно бесплатно зарегистрировать его в собственность. В конце списка находятся аптеки, которые получили разрешение продавать лекарственные препараты онлайн по упрощённой схеме, пишет интернет-издание «Народные Новости».



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