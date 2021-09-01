Ученые из США обнаружили в воздухе вызывающие рак вещества

Учёные из США проверили воздух в самых популярных помещениях и обнаружили в нём вызывающие рак вещества. Больше всего опасных соединений в торговых точках, продающих ковры.

Исследователи искали особенные органические соединения ПФАС, в основе которых лежит не водород, а фтор. Они, попадая в организм, накапливаются и являются одной из причин развития рака, бесплодия и проблем с иммунной системой. В качестве объектов изучения были выбраны склады, офисы, лифты, магазины одежды и ковров, а также детские сады, кладовые и лаборатории. Во всех перечисленных местах учёные нашли следы ПФАС, что говорит об опасности воздуха, которым дышат люди.

Больше всего вредных веществ находилось в магазинах ковров. Эксперты объяснили, что всё дело в чистящих средствах, которые могут содержать соединения фтора и углерода. Опасные вещества были найдены в других повседневных вещах, так как они используют опасное соединение на этапе производства. Речь идёт о водонепроницаемых тканях, помадах, зубной нити и упаковках, пишет интернет-издание NewInform.