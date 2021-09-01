 

Ученые из США обнаружили в воздухе вызывающие рак вещества

01.09.2021, 8:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Учёные из США проверили воздух в самых популярных помещениях и обнаружили в нём вызывающие рак вещества. Больше всего опасных соединений в торговых точках, продающих ковры.
Исследователи искали особенные органические соединения ПФАС, в основе которых лежит не водород, а фтор. Они, попадая в организм, накапливаются и являются одной из причин развития рака, бесплодия и проблем с иммунной системой. В качестве объектов изучения были выбраны склады, офисы, лифты, магазины одежды и ковров, а также детские сады, кладовые и лаборатории. Во всех перечисленных местах учёные нашли следы ПФАС, что говорит об опасности воздуха, которым дышат люди.

Больше всего вредных веществ находилось в магазинах ковров. Эксперты объяснили, что всё дело в чистящих средствах, которые могут содержать соединения фтора и углерода. Опасные вещества были найдены в других повседневных вещах, так как они используют опасное соединение на этапе производства. Речь идёт о водонепроницаемых тканях, помадах, зубной нити и упаковках, пишет интернет-издание NewInform.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.07 / Врачи рассказали о смертельной опасности чипсов

05.05 / Ученые нашли связь между наскальной живописью и галлюцинациями

23.12 / Мнение: История цен на нефть, пенсия размером с зарплату и автоматический книжный сканер

02.01 / «Место всех блогеров – в Лефортово» – Общественная палата предостерегла от необдуманной регистрации на портале YouTube

03.10 / Мнение: Немцы забыли о благодарности Москве за свое воссоединение

14.08 / Петушарский повелитель – Личное мнение

03.05 / Путин подписал закон, запрещающий чиновникам иметь двойные подбородки

23.02 / Мнение: Корзина от Лукашенко

15.02 / Звезда “Великолепного века” Мерьем Узерли впервые показала отца новорожденной дочери

08.06 / Грецкие орехи снижают риск развития болезней сердца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика