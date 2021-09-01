 

Байден даст Зеленскому домашнее задание – политолог Золотарев

01.09.2021, 8:36, Разное
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Долгожданная для президента Украины Владимира Зеленского поездка в Вашингтон все-таки состоится. Встречу с американским лидером Джо Байденом переносили несколько раз, и вот наконец-то завтра, 1 сентября, глава Незалежной сможет отхватить необходимых политических очков, постояв рядом с президентом мировой державы.

Многие эксперты сомневаются в необходимости этой встречи, так как по основным ее темам глава Белого дома уже давно высказался четко и однозначно. Украинский политолог Андрей Золотарев придерживается мнения, что во время переговоров Байден в очередной раз даст Зеленскому домашнее задание по решению проблем с коррупцией.

Руководитель аналитического центра “Третий сектор” подчеркнул, что США могут потребовать от украинского президента реформ, направленных на деолигархизацию страны. По данным телеканала “360”, речь идет об Игоре Коломойском. Отметим, что он считается политическим сторонником Зеленского. По мнению Золотарева, в США уверены, что президент Украины лишь имитирует борьбу с олигархом.

Также эксперт уточнил, что Зеленский может привезти от Байдена задание по судебной реформе. Ключевыми темами переговоров, по его словам, станут Донбасс и “Северный поток”. Меж тем, Украине не стоит ожидать чего-либо значимого от встречи Зеленского и Байдена, уверен политолог.



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