 

Льготы, штрафы и больничные: что изменится в жизни россиян с 1 сентября

01.09.2021, 8:36, Разное
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С первого дня осени произойдут изменения в российском законодательстве. Поправки, ранее принятые Государственной Думой РФ, касаются важнейших сфер жизни и охватывают различные социальные группы: от студентов до пенсионеров.

Так, в этом месяце российские пенсионеры смогут рассчитывать на государственную поддержку. Им положена единовременная выплата в размере десяти тысяч рублей. Для этого нет необходимости куда-либо обращаться и писать заявление – выплату перечислят при любом виде пенсии. Об этом сообщает LIFE.

С 1 сентября значительно облегчится процедура обжалования штрафов для водителей. Они смогут обратиться на сайт госуслуг или суда с жалобой на штраф, если ситуация зафиксирована дорожной камерой. При этом уведомление о штрафе будет считаться полученным, если автомобилист зашел в личный кабинет на сайте госуслуг. Далее у гражданина будет 10 суток на обжалование в онлайн-формате.

Кроме того, в России стартовала кампания по мотивации граждан сделать прививку, что особенно актуально в период пандемии коронавируса. Держатели карты “Мир”, зарегистрированные на портале госуслуг и прошедшие вакцинацию, примут участие в розыгрыше ста тысяч рублей методом рандомных чисел.

Граждане стран СНГ смогут посетить Россию только при наличии мобильного приложения “Путешествую без CoViD-19”. Для въезда они должны будут показать отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

С 1 сентября россияне, взявшие детские больничные, будут получать выплаты в полном объеме от среднего заработка. Стаж родителя не будет играть роли, если заболевший ребенок младше восьми лет.

Школьники и студенты с 14 до 22 лет могут рассчитывать на получение специальной “Пушкинской карты” с балансом три тысячи рублей. Деньги можно потратить на поход в музей или театр. В программе участвуют около восьми сотен учреждений культуры.

Также студенты теперь имею возможность получить несколько квалификаций. Российские вузы получили дополнительные возможности для формирования образовательных программ. Аспиранты будут проходить обязательную предзащиту диссертаций.

С сентября контролировать азартные игры в России будет единый регулятор. Для участия в турнирах пользователи будут обязаны подключиться к информационной системе оператора.



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