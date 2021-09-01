Джо Байден подписал указ о выводе американских войск из Прибалтики

Президент США Джо Байден распорядился до 30 сентября полностью вывести американские войска с территории Латвии, Литвы и Эстонии. По словам американского лидера, эпоха, когда США пытались демократизировать другие страны, закончилась.

«Наши войска стоят в этих странах уже 30 лет, а некоторые сотрудники ЦРУ работают там почти 60 лет. Мы до сих пор не увидели результатов. Латыши не могут даже Лукашенко свергнуть. Зачем нам нужны такие союзники? Наши парни лучше будут охранять кукурузные поля в Техасе, чем этих бездельников. Тем более, что президенты всех трёх стран – это выходцы из Комсомола или Компартии. Можно вытащить прибалтийскую республику из СССР, но нельзя вытащить СССР из прибалтийской республики», – резюмировал Джо Байден.

По мнению экспертов, столь сжатые сроки эвакуации американских военных могут привести к тому, что часть техники и оружия придётся оставить в Прибалтике. Сразу после появления информации о выводе войск в СМИ в посольство США с просьбой об убежище обратилось несколько тысяч граждан прибалтийских государств, в том числе президент Литвы Гитанас Науседа и свыше 160 членов сейма Латвии. Джо Байден пообещал подумать об их эвакуации, когда будет уверенность, что США смогут вывезти из страны своих граждан и их собак.

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