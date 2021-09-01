В Израиле рекорд больных COVID-19 за сутки с начала эпидемии

За сутки в Израиле подтвердили 10 947 новых случаев COVID-19. До сих пор самое большое количество случаев было зафиксировано 18 января – 10 118.

С середины марта и до середины июня количество ежедневно подвтержденных случаев болезни в стране не превышало тысячи. В июле ежедневно подтверждали 1–2 тыс. случаев болезни. В августе случился резкий скачок заболеваемости – с 2 тыс. случаев ежедневно до 6 тыс. и более.

Всего за время эпидемии в Израиле подтвердили более миллиона случаев болезни, 7043 человека умерли.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На фоне снижения уровня заболеваемости в Израиле с 1 июня начали отменять карантинные ограничения, с 15 июня в стране отменили требование носить маски в помещениях. Но после того, как в стране начал распространяться доминирующий в мире штамм коронавируса “Дельта”, эту норму вернули.

Хотя бы одну дозу вакцины от короанвируса в Израиле получили почти 6 млн человек, две дозы – 5,5 млн. В стране также идет вакцинация третьей дозой – ее ввели 2,2 млн человек.

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