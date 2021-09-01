 

На Донбассе 31 августа боевики восемь раз открыли огонь по военным ВСУ

01.09.2021, 8:14, Новости дня
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Боевики открывали огонь по позициям украинских военных возле Широкиного, Новозвановки, Нью-Йорка, Красногоровки и Марьинки.

Также российско-оккупационные войска обстреляли окрестности Красногоровки из запрещенных минского договоренностями минометов 120-го калибра. Пострадавших среди местного населения нет.

Боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

С начала текущих суток, 1 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Очередное обострение началось после саммита Крымской платформы и Дня Независимости Украины. 28 августа в зоне проведения ООС пострадали 10 украинских военнослужащих, 29-го – еще двое, 30-го – двое получили ранения, один погиб.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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