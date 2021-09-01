 

Украина и США заключили меморандум в сфере безопасности космических полетов

01.09.2021, 8:14, Новости дня
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“Меморандумом создаются правовые основания и механизмы совместного использования космической ситуационной осведомленности с целью повышения безопасности космических полетов, обмена услугами и информацией. Это обеспечит Украине создание условий для получения от Космического командования США информации и услуг по космической ситуационной осведомленности”, – отметили в релизе.

Реализация соглашения позволит Украине получить системную информацию о состоянии общей околоземной обстановки, количества каталогизированных космических объектов, их распределение по типу, а также текущее состояние космической деятельности стран мира по численности их космических объектов и количеству космических запусков.

“В соответствии с положениями меморандума Украина получит данные о численном и качественном составе орбитальных группировок действующих космических аппаратов космических систем, сможет оценить их общие функциональные возможности по основным пространственными и временными характеристиками, определить космические объекты для наблюдения отечественными средствами, в частности радиолокационными”, – уточнили в Минобороны.

Соглашение позволит идентифицировать действующие космические аппараты во всех доступных открытых ресурсах и моделировать их орбитальный полет, исследовать их функциональные возможности, формировать отечественный каталог космических объектов.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 31 августа прибыл в Вашингтон. Главной темой его встречи с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, подчеркивал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, основные составляющие встречи двух лидеров в Белом доме уже распланированы и согласованы сторонами.

В Вашингтоне также пройдут встречи с руководителями ключевых для украино-американских отношений министерств и две презентации с участием Зеленского и его супруги Елены, состоится открытие Украинского дома.

В рамках визита Зеленского министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин 31 августа подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между ведомствами.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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