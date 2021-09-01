В Украине за сутки заболели COVID-19 больше 2 тыс. человек

В частности, инфекцию подтвердили у 153 детей и 52 медицинских работника.

31 августа госпитализировали с коронавирусом 874 человека, 925 пациентов выздоровели от COVID-19, 44 – умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (268), Харьковской (177), Донецкой (139), Черновицкой (128) и Львовской (121) областях.

С начала эпидемии в стране зафиксировали 2 288 371 случай коронавирусной болезни, 2 208 865 пациентов выздоровели, 53 833 – скончались.

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Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 20 августа, подтвердили 520 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявил 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

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