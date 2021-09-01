За сутки в Украине от коронавируса привились 157 тыс. человек

Одну дозу вчера получили 54 355 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) 102 694 человека.

30 августа украинцев вакцинировали 981 мобильная бригада, а также в 2962 прививочных пунктах и 327 центрах массовой вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 5 413 772 человек, из них получили одну дозу 5 413 770 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 3 825 401 человек (двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделали 9 239 171 прививку.

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Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

С начала кампании по вакцинации в Украину доставили 18,5 млн доз вакцин, сейчас есть около 9 млн доз, которые можно использовать для вакцинации, говорил глава Минздрава Виктор Ляшко 25 августа.

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