 

Фото «одинокого» Зеленского в США рассмешило интернет-пользователей

01.09.2021, 8:06, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПользователи Сети высмеяли фотографию президента Украины Владимира Зеленского во время подписания ряда документов участниками украинско-американских переговоров в ходе визита делегации из Киева в США.

В офисе президента Украины сообщили, что «в присутствии Зеленского» было подписано два документа в энергетической отрасли. На фото, опубликованном его офисом в Facebook, украинский лидер стоит один сложа руки возле флагов двух стран позади участвующих в подписании документов, передает РИА «Новости».

«Унизительное какое–то фото. Президент стоит один, а от США нет никого», – написала пользователь Леся.

«Очень насыщенный визит – [госсекретарь США Энтони] Блинкен [в этот момент находится] у [президента США Джо] Байдена на закрытом совещании. [Помощник государственного секретаря по делам Европы и Евразии Виктория] Нуланд занята. Остальные в отпусках до 20 сентября. Ну, хоть постоит, пофоткается», – сыронизировала Тетяна Червоненька.

«Ой, а что, нашему президенту даже стула не предложили? Стоит, бедненький» – пошутил Oleksandr Kravchenko.

«Официант наш величайший. Не перетрудился, пока стоял?» – сыронизировала Daria Sidorenko.

«В присутствии Зеленского»: стоит какой–то мальчик из обслуги и чего–то ждет, в то время как взрослые подписывают важные документы», – написал Сергей Мастеров.

«Авторы не замечают, как забавно это звучит: «в присутствии президента Украины… подписано два документа», – заметила Ruma Andreeva.

«Ну, реально же смешное фото», – добавил Dmitriy Drapov.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил о провале визита Зеленского в США, который во вторник прибыл в Вашингтон для встречи с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.



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