Названы сроки первого полета самолета с двигателем от Aurus

Самолет Як-18Т с авиационным двигателем АПД-500, созданным на основе двигателя от автомобилей серии Aurus, поднимется в небо в конце 2021 – начале 2022 года, рассказал генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения имени Баранова (входит в НИЦ «Институт имени Жуковского») Михаил Гордин.

«Создан двигатель в конструктивном облике два, осенью установим его на Як-18Т и начнем пробежки. Потом подлеты. В конце этого – начале следующего года самолет выполнит первые полеты», – передает РИА «Новости» слова Гордина.

Параллельно идет работа по созданию версии этого двигателя для легких самолетов акробатической категории по проекту «Циркач». «Данный демонстратор планируем собрать к зиме и испытать на наземных стендах. Затем планируем установить его на летающую лабораторию на базе самолета Як-52 и приступать к полетам в следующем году», – рассказал Гордин.

«Далее по двигателю АПД-500 перед нами встает выбор – отдать его в штучное производство или проработать серийный вариант. Последнее потребует организации и проведения опытно-конструкторской работы длительностью до 2,5 лет», – рассказал он.

Прохождение всех процедур для выпуска серийного двигателя позволит ставить его на серийные летательные аппараты, сказал Гордин.

«АПД-500 будет конкурентоспособным по цене, ведь за основу взят серийный автомобильный двигатель. Соответственно, на него может возникнуть экспортный спрос», – добавил он.

По его словам, уже сейчас, пока еще только идут испытания, двигателем уже интересуются разработчики самолетов для сельскохозяйственных работ. «При такой мощности двигателя самолет способен поднять большой объем ядохимикатов. Или можно, например, разработать двухмоторный 9-местный самолет для местных авиалиний», – рассказал Гордин.

Напомним, в ноябре 2019 года в ЦИАМ рассказали, что завершена научно-исследовательская работа по превращению автомобильного двигателя «Кортежа» в авиационный.