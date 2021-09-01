 

В РФ вступили в силу новые правила обжалования штрафов ГИБДД

01.09.2021, 8:06, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыС 1 сентября вступили в силу новые правила обжалования штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД), которые зафиксировали камеры.

В частности, теперь жалобу на постановление об административном правонарушении можно будет подать через портал госуслуг, передает ТАСС. 

«Утвердить прилагаемые правила направления экземпляров постановлений и копий решений по жалобам на постановления по делу об административном правонарушении и материалов, полученных с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи, лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг», – говорится в постановлении правительства. 

Чтобы получать уведомления о штрафах через портал госуслуг, автомобилисту надо иметь регистрацию на портале. Письмо о новом штрафе будет считается врученным, когда пользователь зайдет под своим паролем на сайт. С этого же момента ему дается 10 дней на обжалование штрафа и 20 суток для его оплаты со скидкой в 50%. В случае, если водитель не зайдет на «Госуслуги», через десять дней письмо будет отправлено по почте.

Также с 1 сентября пользователи портала госуслуг с верифицированным профилем смогут обжаловать штраф с камер через этот сайт. Для этого им необходимо будет оформить заявление в электронном виде, приложив к нему свое объяснение, а также фото или видео в качестве доказательства невиновности.

До этого водитель мог обжаловать постановления, только присутствуя лично в подразделении Госавтоинспекции или отправить письменное заявление по почте.

Ранее в ГИБДД нашли позволяющую не платить штрафы лазейку.



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