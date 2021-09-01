 

Страх перед «вирусом исламизма» — Focus объяснил, почему страны Центральной Азии не хотят принимать афганских беженцев

01.09.2021, 7:46, Новости дня
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Соседи Афганистана не спешат принимать у себя беженцев, и на то у них есть веские причины экономического и географического характера, пишет Focus. Но есть и одна политическая причина, которая их всех объединяет, а именно страх перед «вирусом исламизма». Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан опасаются, что среди людей, пытающихся спастись, могут оказаться талибы*, которые будут способствовать радикализации общества.


Reuters

«Кто будет принимать беженцев из Афганистана?» — этот вопрос весит над Германией как дамоклов меч, пишет Focus. В Берлине на него отвечают гораздо сдержаннее, чем во время миграционного кризиса в 2015 году. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что прежде чем ЕС начнёт предоставлять для них убежище, нужно создать безопасные возможности в соседних с Афганистаном странах. Но ЕС не стоит рассчитывать на Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан, отмечает издание.

Они не готовы принимать беженцев. И у каждой страны есть на то свои причины. К примеру, Туркменистан итак проводит очень жёсткую миграционную политику. С начала пандемии въезд в страну иностранцам полностью запретили. До этого Ашхабад выдал всего пару тысяч виз. Таджикистан — это самый бедный член Содружества Независимых Государств, организации, в которую вошли бывшие страны Советского Союза. У Душанбе просто нет ресурсов для того, чтобы принимать у себя беженцев.

Трём соседям Афганистана будет трудно сделать это и по географическим причинам. Афганистан и Туркменистан разделяет пустыня: шансы выжить при попытке пересечь её пешком минимальны. А Афганистан и Таджикистан разделяет горный массив. Однако есть одна политическая причина, которая объединяет все эти страны. Они опасаются, что беженцы привезут с собой «вирус исламизма», что приведёт к радикализации общества. Среди людей, пытающихся спастись, могут оказаться талибы*. Россия, к слову, также не заинтересована в потенциальной исламизации региона.

К тому же в этом году соседи Афганистана празднуют 30-летие своей независимости. В исторических масштабах это сравнительно небольшой период времени, так что многие общественные структуры и институты пока ещё не успели полностью сформироваться. Поэтому власти этих стран больше сконцентрированы на внутренних, а не внешних проблемах.

Так что возможность того, что у ЕС получится заключить с Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменистаном сделку по беженцам маловероятна, убеждены эксперты. Более того эти государства не считают себя частью Запада. В течение 20 лет западные страны безуспешно пытались создать в Афганистане структуру безопасности, не привлекая к этому региональных игроков. Если бы тогда с ними налаживали диалог, возможно, сейчас они бы заняли другую позицию по беженцам, но уже слишком поздно.

Однако Германии всё равно нужно выходить на контакт с этими странами в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Дело в том, что проблему с безопасность в Центральной Азии можно решить только если задействовать региональных игроков. В данный момент активнее всех навстречу ФРГ идёт Узбекистан. Ташкент разрешил использовать свой аэропорт для эвакуации людей из Афганистана, а также предложил техническую и логистическую помощь.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



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