Лукашенко любит не Белоруссию, а власть – аналитик Рудковский

Аналитическая компания BISS презентовала исследование о состоянии дел и перспективах развития Белоруссии. Эксперты попытались выяснить причины и последствия политического кризиса в республике. Естественно, центральной фигурой исследования стал президент Александр Лукашенко.

Директор аналитического центра Петр Рудковский уверен, что Лукашенко любит не Белоруссию, а свою собственную власть. В интервью порталу “Белорусский партизан” он охарактеризовал отношение главы республики к власти известной фразой “любимую не отдают”.

По мнению аналитика, прошлогодние события в Белоруссии являлись “протестом против фальсификаций выборов” ради защиты демократических ценностей. Рудковский заявил, что белорусское общество устало от “авторитарного” управления Лукашенко в течение четверти века. Он предложил альтернативных президентов для Белоруссии: Светлану Тихановскую, Виктора Бабарико или Валерия Цепкало.

Эксперт подчеркнул, что белорусские события нельзя считать попыткой государственного переворота, как это трактует Лукашенко. По его словам, протесты граждан – это очередной этап для “преодоления авторитаризма и перехода к демократии”.

Кроме того, Рудковский отметил, что Лукашенко не видит никакого политического кризиса. Президент Белоруссии может искренне полагать, что идет борьба с “ненавистным” Западом, считает аналитик.