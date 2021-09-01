“Завершение эпохи военных операций по переделке других стран”. Байден обратился к нации после вывода войск из Афганистана

Он отметил, что американские военные эвакуировали более 120 тыс. человек из Афганистана, 100 тыс. из них – афганцы. Сейчас в стране остается 100–200 американцев, желающих уехать, для их эвакуации крайнего срока нет. Байден также напомнил, что во время эвакуации погибли 13 военных США, 20 получили ранения.

“Предполагалось, что более 300 тыс. афганских национальных сил безопасности, которые мы подготовили и вооружили за последние два десятилетия, станут серьезным противником в их гражданской войне с талибами. Это предположение о том, что афганское правительство сможет продержаться в течение определенного периода времени, не превышающего военное сокращение, оказалось неверным”, – отметил он.

Байден подчеркнул, что оставаться в Афганистане для США не имеет смысла, так как это не отвечает коренным интересам США. По его словам, главной миссией США было убедиться, что Афганистан больше не будет использован для нападения на Штаты, и с этой задачей США справились.

“Я просто не верю, что безопасность Америки повысится за счет продолжения развертывания тысяч американских войск и ежегодных расходов в Афганистане на миллиарды долларов”, – добавил он.

Американский президент добавил, что решение по Афганистану касается не только этой страны.

“Речь идет о завершении эпохи крупных военных операций по переделке других стран. Мы видели, как миссия по борьбе с терроризмом в Афганистане трансформировалась в борьбу с повстанцами, построение государства – в попытке создать демократический, сплоченный и единый Афганистан – то, что никогда не делалось афганцами на протяжении многих веков. Отказ от такого мышления и такого рода крупномасштабного развертывания войск сделает нас сильнее, эффективнее и безопаснее дома”, – уверен Байден.

Он добавил, то Штаты продолжат поддерживать Афганистан с помощью дипломатии, международного влияния и гуманитарной помощи и продолжат отстаивать права афганского народа, особенно женщин. Но впредь Штаты будут использоваться не “бесконечные военные развертывания”, а дипломатию, экономические инструменты и мобилизацию остального мира, подчеркнул Байден.

“Война в Афганистане окончена… У нас больше не было четкой цели бессрочной миссии в Афганистане. После 20 лет войны в Афганистане я отказался послать еще одно поколение американских сыновей и дочерей на войну, которая должна была давно закончиться”, – отметил он.

Байден добавил, что за почти 20 лет США потратили на поддержку Афганистана $2 трлн – это почти по $300 млн ежедневно. За время миссии в Афганистане погиб 2461 американский военный, получили ранения 20 744.

Контекст:

Военная миссия США в Афганистане продолжалась 19 лет и почти 11 месяцев. Американские войска пришли в страну после терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа “Талибана” выдать лидера террористической организации “Аль-Каида” Усаму бен Ладена.

После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти. В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа “Талибан” дал первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещал, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердил всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявил, что женщины смогут работать, если будут “жить по законам шариата”.

30 августа США завершили вывод войск из Афганистана.

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