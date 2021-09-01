 

Зеленский призвал начать консультации с США и Германией по транзиту газа

01.09.2021, 6:13, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм в Вашингтоне отметил важность скорейшего начала трехсторонних консультаций с Германией и Соединенными Штатами по продолжению транзита газа через территорию Украины, сообщила пресс-служба политика.

Зеленский подчеркнул важность разработки эффективных мер против «использования Россией газа в качестве оружия». «В этом контексте он отметил важность скорейшего начала регулярных трехсторонних консультаций в формате Украина – Германия – США по вопросам сохранения украинского транзита и обеспечения европейской энергетической безопасности», – приводит выдержку из сообщения пресс-службы ТАСС.

Зеленский и Грэнхолм «подробно обменялись мнениями относительно угроз «Северного потока – 2» для безопасности Украины и энергетической безопасности в Европе». «Была констатирована общность подходов Украины и США относительно рисков, которые представляет этот проект», – продолжала пресс-служба.

Стороны детально обсудили пути активизации двустороннего сотрудничества в сфере энергетики, противодействия климатическим изменениям и в сфере зеленой трансформации. Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в области ядерной энергетики и реализации проектов строительства дополнительных реакторов на украинских АЭС, а также использованию малых модульных реакторов.

Накануне глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко призвал обсудить с США остановку строительства газопровода «Северный поток – 2». Ранее Витренко говорил, что Киев будет «очень громко» просить США ввести санкции против оператора «Северного потока – 2» – компании Nord Stream AG, если германский регулятор разрешит эксплуатацию газопровода.

Напомним, во вторник президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон для встречм с президентом США Джо Байденом. На встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире» якобы из-за выбросов метана при добыче и транспортировке.

В прошлую пятницу в Газпроме заявили о финальной стадии реализации «Северного потока – 2». 20 августа президент Владимир Путин сообщал, что до завершения «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен.



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