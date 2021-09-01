 

Россиянин Вдовин стал чемпионом Паралимпиады в беге на 400 м

01.09.2021, 5:13, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРоссийский легкоатлет Андрей Вдовин в среду завоевал золотую медаль в беге на 400 м на Паралимпийских играх в Токио. В тот же день житель России Никита Прохоров завоевал «серебро» Паралимпиады в толкании ядра.

Результат Вдовина составил 49,34 секунды, он обновил мировой рекорд, который был установлен им же в ноябре 2019 года (50,45). Второе место занял американец Ник Мэйхью (50,26), третьим стал житель России Чермен Кобесов (50,44). Спортсмены выступали в категории Т37, где представлены атлеты с нарушением опорно-двигательного аппарата, передает ТАСС.

27-летний Вдовин ранее стал серебряным призером Игр в Токио в беге на 100 м. Он является десятикратным чемпионом мира, в его активе также пять золотых медалей чемпионатов Европы. С 2010 года он входит в состав национальной команды. Вдовин был знаменосцем команды Паралимпийского комитета РФ на церемонии открытия Игр в Токио.

Кроме того, в среду российский легкоатлет Никита Прохоров завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио в толкании ядра. Результат Прохорова составил 16,29 м. Ему принадлежал паралимпийский рекорд, установленный в сентябре 2012 года (15,68). Этот результат обновил канадец Грег Стюарт (16,75), завоевавший золотую медаль, бронза на счету обладателя мирового рекорда американца Джошуа Синнэмо (15,90). Спортсмены выступали в категории F46, в которой представлены атлеты с полной или частичной ампутацией одной из рук.

Прохорову 30 лет, он является чемпионом Паралимпийских игр 2012 года, трехкратным чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы. Спортом начал заниматься в Омске в 2004 году, на протяжении восьми лет занимался боксом. Прохоров входит в паралимпийскую сборную с 2007 года.

Сборная РФ завоевала 26 золотых, 17 серебряных и 34 бронзовые награды и занимает третье место общего медального зачета. Лидирует команда Китая (63-39-32), второй идет сборная Великобритании (29-23-28).

Накануне житель России Владимир Свиридов завоевал «золото» в толкании ядра среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Евгений Швецов завоевал «серебро» в беге на 400 метров среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Никита Котуков завоевал «бронзу» в прыжках в длину.

Кроме того, во вторник российский легкоатлет Антон Кулятин завоевал «золото» Паралимпиады в Токио в беге на дистанции 1,5 тыс. метров для спортсменов с нарушением зрения. В тот же день российский легкоатлет Федор Рудаков завоевал «бронзу» в беге на дистанции 1,5 тыс. метров для слепых и слабовидящих.

Также во вторник российский велогонщик Михаил Асташов завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в шоссейной гонке с раздельным стартом среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.



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