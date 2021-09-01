Пушков заявил о провале визита Зеленского в США

Российский сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США пострадал в имиджевом плане на фоне бегства американцев из Афганистана.

«На фоне заявления Байдена об Афганистане и мировой медийной бури, вызванной бегством американцев от талибов (движение «Талибан» запрещено в России как террористическое), совсем затерялся визит Зеленского в США. По сути дела, Белому дому сейчас не до Украины. Там голова болит о другом», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, в ходе встреч Зеленскому будут сказаны «дежурные слова», при этом в имиджевом плане поездка украинской делегации в США стала жертвой «афганского синдрома» и выглядит как провал.

«Третьестепенная страна чего-то вновь просит у Америки, у которой большие трудности и которой сейчас не до нее…», – заключил сенатор.

Напомним, во вторник президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где 1 сентября встретится с президентом США Джо Байденом.