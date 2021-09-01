 

НЛО выстроилась в треугольник над Нью-Джерси

01.09.2021, 6:58, Разное
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Это интересное видео было снято очевидцами 28 августа 2021 года в Трентоне (штат Нью-Джерси, США). Яркие сферические НЛО выстроились в форме треугольника над головами местных жителей.

Некоторые из комментаторов предположили, что это огни заходящих на посадку самолетов, так как в этом направлении от города как раз находится аэропорт. Другие же пользователи не согласны с такой версией. По их мнению, ни один из них не снижался во время данного перемещения. Кроме этого, «самолеты» шли в опасной близости близко к друг другу. Такой рискованный маневр им бы не позволили совершить диспетчеры аэропорта.



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