НЛО выстроилась в треугольник над Нью-Джерси

Это интересное видео было снято очевидцами 28 августа 2021 года в Трентоне (штат Нью-Джерси, США). Яркие сферические НЛО выстроились в форме треугольника над головами местных жителей.

Некоторые из комментаторов предположили, что это огни заходящих на посадку самолетов, так как в этом направлении от города как раз находится аэропорт. Другие же пользователи не согласны с такой версией. По их мнению, ни один из них не снижался во время данного перемещения. Кроме этого, «самолеты» шли в опасной близости близко к друг другу. Такой рискованный маневр им бы не позволили совершить диспетчеры аэропорта.