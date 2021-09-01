 

Украина и Польша могут стать газовым хабом для Юго-Восточной Европы

01.09.2021, 6:54, Новости дня
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Глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон уверен, что у Украины и Польши есть возможности для создания газового хаба в Юго-Восточной Европе. Как пишет «Перший незалежний», Макогон добавил, что, объединив свои усилия, страны могут обеспечить энергетическую безопасность в регионе.


Reuters

Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Украина и Польша имеют возможности для создания газового хаба в Юго-Восточной Европе. Как передаёт «Перший незалежний», по его словам, объединив свои усилия, страны могут обеспечить энергетическую безопасность в регионе. 

«Наши газовые рынки являются крупнейшими в регионе — около 50 миллиардов кубических метров в год», — заявил Макогон.

Он отметил, что у Польши есть планы по развитию терминалов сжиженного природного газа, Балтийского газопровода и коннекторов с соседями. В свою очередь, Украина имеет крупнейшие в Европе газовые хранилища и развитую газотранспортную систему, которая соединена с семью странами.

«С доступом к Трансбалканскому газопроводу наши страны могут создать мощный северо-южный газовый коридор, который обеспечит энергетическую безопасность всей Юго-Восточной Европы», — отметил глава ГТС Украины.

В качестве предпосылок создания украинско-польского газового хаба Макогон отметил увеличение гарантированных мощностей, возможность использования украинских подземных хранилищ, координацию усилий для реализации плана декарбонизации, а также противостояние внешним вызовам.

Он также подчеркнул, что российский проект «Северный поток — 2» является главной угрозой энергетической безопасности Восточной и Центральной Европы.

«Оператор ГТС Украины будет настаивать на применении требований Третьего энергетического пакета ЕС к трубопроводу, и в этом нас поддержали наши международные партнёры», — добавил Макогон.



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