 

США пообещали Украине комплексы «Джавелин»

01.09.2021, 6:50, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНовый пакет американской военной помощи Украине включает противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» (Javelin), сообщил министр обороны США Ллойд Остин на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

«Как вам известно, президент [США Джо] Байден одобрил новый [пакет] военной помощи [Украине] на 60 млн долларов, который включает противотанковые ракетные комплексы Javelin и многое другое, чтобы помочь Украине лучше защититься от российской агрессии», – приводит слова Остина ТАСС.

«С 2014 года США выделили более 2,5 млрд долларов на поддержку украинских ВС», – напомнил Остин. Трансляцию из Пентагона вел телеканал C-SPAN.

Ранее Украина и США договорились о военном сотрудничестве и противодействии России.



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