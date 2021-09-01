США пообещали Украине комплексы «Джавелин»

Новый пакет американской военной помощи Украине включает противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» (Javelin), сообщил министр обороны США Ллойд Остин на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

«Как вам известно, президент [США Джо] Байден одобрил новый [пакет] военной помощи [Украине] на 60 млн долларов, который включает противотанковые ракетные комплексы Javelin и многое другое, чтобы помочь Украине лучше защититься от российской агрессии», – приводит слова Остина ТАСС.

«С 2014 года США выделили более 2,5 млрд долларов на поддержку украинских ВС», – напомнил Остин. Трансляцию из Пентагона вел телеканал C-SPAN.

Ранее Украина и США договорились о военном сотрудничестве и противодействии России.