 

Вертолет ВМС США потерпел крушение у побережья Калифорнии

01.09.2021, 6:50, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыАмериканский военный вертолет во вторник потерпел катастрофу во время выполнения полета недалеко от побережья штата Калифорния, говорится в заявлении на сайте 3-го флота ВМС США.

Согласно тексту, вертолет MH-60S, совершавший штатный вылет с борта атомного авианосца Abraham Lincoln, упал в море примерно в 110 км от города Сан-Диего. Причина произошедшего не уточняется. ВМС совместно со службой Береговой охраны США проводят поисково-спасательную операцию, передает ТАСС.

Напомним, 23 августа вертолет санитарной авиации совершил жесткую посадку у областной клинической больницы в Иваново. При этом у вертолета отлетела одна из четырех лопастей несущего винта.



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