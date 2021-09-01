Рубль на открытии торгов укрепился к доллару и подешевел к евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в среду снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,005 копейки, курс евро поднялся на 0,07 копейки.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в среду снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,005 копейки и составил 73,21 рубля. Курс евро поднялся на 0,07 копейки, до 86,52 рубля, передает ТАСС.

Во вторник утром рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро.