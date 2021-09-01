Политолог Березовец: Зеленский вылетел в США со скандалом

Президенту Украины Владимиру Зеленскому и его политическим сторонникам не привыкать вляпываться в политические скандалы. Вот и долгожданную встречу главы Незалежной с американским лидером Джо Байденом может омрачить очередной скандал международного уровня. Из-за действий депутата от президентской партии “Слуга народа” в Киеве пострадали сразу несколько человек, в том числе, высокопоставленный чиновник из Италии.

Политолог Тарас Березовец заявил, что Зеленский вылетел в США со скандалом. По его словам, украинская делегация уже покинула страну, но об этом до сих пор не сообщается. В это же время, как отметил эксперт, из местных СМИ срочно убирается информация о ДТП с участием депутата из партии Зеленского.

Речь идет об Александре Трухине, который, по словам политолога, является коррупционером. Эксперт со ссылкой на источники сообщил, что парламентарий получал и передавал денежные средства другим депутатам партии “Слуга народа”.

Березовец уточнил, что депутат Рады врезался на своей незадекларированной машине в служебный автомобиль главы федерации футбольных арбитров Украины Лучано Лучи. Пострадал сам чиновники и его помощники.

Ряд украинских СМИ сообщили, что Трухин находился в нетрезвом состоянии – мог разгореться международный скандал. Меж тем, информацию о ДТП начали спешно вычищать из СМИ аккурат перед вылетом Зеленского в США. Политолог уточнил, что более 30 изданий за денежное вознаграждение отказались от своих публикаций.