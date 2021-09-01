 

Президент США Байден обратился к нации

01.09.2021, 6:16, Разное
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в связи с выводом войск из Афганистана.

Президент США Джо Байден выступил с заявлением о выводе войск из Афганистана. Трансляция обращения прошла на сайте Белого дома.

Байден заявил, что уход США из Афганистана завершает эру попыток «переустроить» другие страны с помощью военных операций. Страна продолжит защищать права и свободы по всему миру — при помощи дипломатии и экономических инструментов.

Он назвал «крайне успешной» операцию по выводу войск и заметил, что это была не военная миссия, а «миссия милосердия». Президент выразил готовность помочь покинуть Афганистан американцам, оставшимся после «крайнего срока 31 августа» — и подчеркнул, что для такой помощи не может быть установлен крайний срок.

Байден также обратился к террористической организации «ИГ — Вилаят Хорасан» (запрещена в РФ), взявшей ответственность за недавнюю атаке на кабульский аэропорт — «с вами мы еще не закончили».

«Я не собирался продолжать эту бесконечную войну, — заключил Байден. — Нет ничего более желанного для РФ или Китая, чем Америка, увязшая в третьем десятке войны с Афганистаном».

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Источник: Новая газета



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