 

В Словении научились защищаться от наводнений

01.09.2021, 6:02, Новости дня
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Запущенный в 2014 году в Словении европейский проект помогает «обуздать реки», чтобы защитить промышленные и сельскохозяйственные районы, учитывая при этом состояние экосистемы и качества жизни местного населения. Он нацелен на предотвращение наводнений и снижение риска повторения природных катастроф, передаёт Euronews.

В 2012 году уровень воды в реке Межа был всего в пяти сантиметрах от того, чтобы затопить производственные мощности металлургического завода Равне в Словении. Смильян Джуван занимается разработкой технических мер по борьбе с наводнениями на Меже. Он рассказал нам о том, что здесь было сделано.

СМИЛЬЯН ДЖУВАН, промышленный дизайнер: Мы создали новую подвесную конструкцию, на которую крепили установки, — и это было очень сложно, в это время завод продолжал работать. Речь идёт о газопроводах, электричестве, линиях высокого напряжения, трубопроводах горячей воды, технических газах, водопроводах и так далее. 

Долина узкая и поймы реки недостаточно, чтобы сдержать наводнение. В качестве компенсационной меры необходимо образовать водохранилище на случай подъёма воды — это в Поляне, в десяти километрах выше по течению.

Сельскохозяйственные угодья будут принесены в жертву. Но когда вода поднимется, она уйдёт туда. Поток будет регулироваться шлюзами — и таким образом воду можно будет сдержать, чтобы обезопасить городские и промышленные районы от затопления.  

Дата выхода в эфир 30 августа 2021 года.



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