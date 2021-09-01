 

Эстонские депутаты избрали новым президентом директора национального музея

01.09.2021, 6:02, Новости дня
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Депутаты эстонского парламента Рийгикогу во втором туре избрали президентом страны директора Эстонского национального музея Алара Кариса. Как передаёт ERR, он вступит в должность 11 октября, до этого времени исполнять обязанности главы государства продолжит Керсти Кальюлайд.


Reuters

Депутаты эстонского парламента Рийгикогу во втором туре избрали президентом страны Алара Кариса. Как передаёт ERR, кандидатуру директора Эстонского национального музея поддержали 72 парламентария.

В первом туре 30 августа за Кариса проголосовали 63 депутата Рийгикогу. Для избрания необходимо получить не менее 68 из 101 возможных голосов. Во втором туре Карис был единственным кандидатом. 

Президент вступит в должность 11 октября. До этого времени исполнять обязанности главы государства продолжит Керсти Кальюлайд.

Алар Карис ранее занимал пост государственного контролёра, ректора Университета естественных наук и Тартуского университета. В октябре 2017 года он стал директором Эстонского национального музея.



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