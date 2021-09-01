 

Рецепт перепелок от Екатерины Андреевой

01.09.2021, 5:56, Разное
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Екатерина Андреева много путешествует по миру со своим мужем
Душаном Перовичем. Бывают за границей они и на Новый год. Если же остаются на праздник дома, то теледива предпочитает покупным блюдам приготовленные собственными руками.

Одним из любимых блюд Екатерины Андреевой на Новый год являются запеченные в духовке перепелки. Приготовить его несложно.

Ингредиенты: 6 перепелок, 80 г сливочного масла, один небольшой пучок свежих петрушки, базилика и тимьяна, 500 мл кефира, 6 зубчиков чеснока, соль
— по вкусу.

Способ приготовления

Для того, чтобы приготовить перепелок по рецепту Екатерины Андреевой, тушки птицы необходимо выпотрошить, если
остались перья — натереть кожу спиртом и обжарить на сковороде, а затем удалить перья.

Тушки надо промыть холодной водой и положить в кефир на три часа. Достать, обсушить бумажным полотенцем и
заложить крылышки за спину. В брюшке сделать разрезы по полсантиметра и по
очереди вставить туда лапки. Потом надо посолить тушки.

Зелень мелко нарезать, а чеснок порубить. В
форму для запекания положить масло, немного растопить, выложить на него птицу, посыпать сверху чесноком и зеленью. Далее нужно поставить форму в предварительно
нагретую до 180 градусов духовку. Запекать 35—40 минут, периодически поливая
перепелок образовавшимся соком.



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