Бра-топы будут в моде и осенью: как и с чем носить самую трендовую вещь сезона

Бельевой стиль одежды на протяжении длительного времени не теряет своей актуальности, причем он одинаково популярен как в весенне-летний период, так и в осенне-зимний сезон. Кроме изящных платьев-комбинаций сегодня в моде и другие вещи, выполненные в бельевом стиле, такие как соблазнительные топы-бра.

Эта одежда просто идеально подойдет смелым и ярким девушкам, которые не боятся проявить свою индивидуальность. Вот несколько красивых и стильных сочетаний с бра, которые понравятся каждой моднице.

Модные образы с бра и рубашкой

Такие наряды выглядят стильно и гармонично в самых различных сочетаниях. В образах с бра на голое тело, рубашку носят как верхнюю одежду. Сегодня можно даже найти готовые комплекты. Для создания такого стильного образа рубашку лучше всего подбирать свободного фасона. Хорошо подойдет и модный оверсайз.

В этом году очень модно носить бра-топ поверх рубашки. Для этого нужно просто подобрать удлиненную модель рубашки оверсайз и надеть сверху браллет.

Таким образом, получится прекрасный вариант туники или платья. Бра можно легко подобрать как в тон рубашке, так и более контрастную модель.

Стильный бра с пиджаком

Модные браллеты можно носить совершенно по-разному. Отлично смотрятся они с красивым пиджаком.

Здесь также уместен вариант ношения поверх одежды. Для модных образов красиво смотрится совершенно любой топ под пиджаком – трикотажный, кружевной, бархатный или шелковый.

Надеть подобный вариант бра поверх блейзера не получится. Для составления модного лука нужен более плотный и широкий вариант топа – например, кожаный, плетеный или твидовый.

Бра и деним

Отлично смотрятся стильные браллеты вместе с джинсовыми вещами. Для создания яркого образа стоит выбрать шорты с высокой посадкой.

Если нет бра, то можно надеть лиф от своего любимого купальника. Отлично будут смотреться модные джинсы в сочетании с трендовым и эффектным бра в рубчик. Эта комбинация станет одним из самых лучших вариантов.

Бра с юбкой

В модных луках с бра далеко не все варианты юбок будут выглядеть гармонично. Лучше всего выбрать однотонный приталенный наряд. Юбка-карандаш и топ в бельевом стиле является одним из самых лучших вариантов.

Можно приобрести уже готовые костюмы. Они выглядят очень круто вместе с тренчем оверсайз.

Бра с брюками

Этой осенью стилисты и дизайнеры одежды рекомендуют носить бра вместе с брючными костюмами. Это поможет создать элегантный и красивый образ.

Кроме офисных костюмов изящные бра хорошо сочетаются с кожаными штанами, широкими или классическими брюками. Однако чтобы такой образ не выглядел вульгарно, брюки должны быть с высокой посадкой.

Платье с бра

Поскольку сейчас в тренде полупрозрачные платья, то просто не обойтись без красивого топа под ними. Стилисты настоятельно рекомендуют подбирать наряды так, чтобы они были контрастного цвета.

Интересно подчеркнуть силуэт поможет бра, надетый поверх платья. В таких образах специалисты также советуют выбирать контрастные тона с красивыми и эффектными принтами и другими элементами декора.