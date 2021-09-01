“Семь” — возможны любовные треугольники: что кармическое число говорит о ваших отношениях

Карма — это восточный аналог судьбы. Встречаются кармические отношения в жизни гораздо чаще, чем об этом принято думать. Такая связь дает людям возможность исправить свои ошибки, совершенные в прошлых жизнях.

Расчет кармического числа

Чтобы узнать, действительно ли влюбленные или супруги знали друг друга в прошлых жизнях, нужно рассчитать кармическое число. Для этого следует просто знать даты рождения обоих участников отношений. В последующем нужно будет узнать значение этого кармического числа. Это, в свою очередь, даст возможность оценить перспективы дальнейшего развития отношений.

Пример расчета

К примеру, имеются две даты рождения мужчины и женщины — 23.04.1990 и 01.09.1986. Чтобы узнать кармическое число, на первом этапе следует сложить все числа вместе.

Складываем и получаем 62. Числа суммы на следующем этапе также нужно сложить. В конечном итоге должно получиться число до 10. В нашем случае это 8. Восемь и есть кармическое число пары.

Кармическое число 1: значение

Такой тип отношений называется кармическим соглашением. Супругам с кармическим числом 1 не рекомендуется в первую очередь давать друг другу пустые обещания. Отношения с таким числом нельзя назвать бесперспективными. Со временем они могут стать почти идеальными. Однако супругам или влюбленным время от времени все же придется выполнять какие-то действия для их поддержания.

Два

В таких отношениях оба партнера обычно работают над проблемой одного из них. Задачей второго партнера становится постоянная поддержка лидера. Это можно считать отголоском кармы. Возможно, подчиненный партнер в прошлой жизни был слишком эгоистичным. И теперь ему нужно отработать свой долг. В любом случае такая любовь требует стальных нервов и большого терпения.

Три

Пары с таким числом, к сожалению, обычно быстро расстаются. Однако оба партнера после расставания чувствуют сожаление. Супругам или влюбленным с кармическим числом три нужно постараться на первых этапах решить все возникающие в отношениях проблемы. Если это будет сделано, в последующем отношения станут гладкими и никаких проблем пара испытывать не будет.

Четыре

Такую связь можно назвать именно кармической. В особенности велика вероятность того, что оба партнера в отношениях не будут слишком счастливы, в том случае если роман развивается стремительно — за считаные дни или даже часы. Также кармической такая связь может оказаться для тех людей, которые были долгое время знакомы и вдруг решили вступить в романтические отношения. Если такая связь распадется, пытаться вернуть все назад не стоит. Проблемы все равно сохранятся, а счастья отношения партнерам не принесут.

Пять

Отношения у пары с кармическим числом пять могут быть очень сложными. Таким супругам, помимо всего прочего, очень важно обращать внимание на разницу в возрасте. Разница больше 5 лет может стать причиной возникновения непреодолимых преград в построении гармоничных отношений. Возможно, случится даже так, что оба партнера из-за кармы в последующем будут лишены удачи.

Шесть

В таких парах один из партнеров часто бывает умелым манипулятором. Отношения с кармическим числом 6 во многих случаях можно назвать наказанием за проступки в этой или прошлой жизни. Если роман развивается не слишком удачно, вместо того чтобы страдать, лучше просто разорвать отношения.

Семь

Кармическое число семь в отношениях также можно считать не слишком удачным. Такая пара обычно не выглядит слишком счастливой. В отношениях возможны любовные треугольники, ссоры и конфликты. Партнеры то отдаляются друг от друга, то снова сближаются.

Если такое происходит, супругам или влюбленным все же стоит расстаться. Можно также попытаться дать друг другу больше свободы.

Восемь

Такие отношения обычно в короткие сроки становятся очень гармоничными. Связь может быть выгодна как в психологическом, так и в материальном плане и одному партнеру, и другому. Супруги или влюбленные помогают друг другу и чувствуют себя счастливыми.

Девять

В такой связи один из партнеров, возможно, еще не заплатил прошлые кармические долги. Поэтому построить гармоничные отношения паре, скорее всего, не удастся.

В первую очередь влюбленным стоит опасаться излишней близости в самом начале романа. Прежде чем начинать серьезные отношения, нужно узнать друг друга получше.